Avukatlara yeşil pasaport ne zaman verilecek? Yeşil pasaport Yargı Reformu şartları neler?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce yaptığı açıklamasında, "Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan, avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planladıklarını da söyledi. Avukatlara yeşil pasaport hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Yargı Reformu hakkında tüm merak edilenler...

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planladıklarını dile getirdi. Avukatlara yeşil pasaportun ne zaman verileceğine dair net bir açıklama yapılmadı.

YEŞİL PASAPORT YARGI REFORMU ŞARTLARI NELER?

Yeşil pasaport Yargı Reformu şartları netlik kazanmadı.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT HAKKI VERECEĞİZ

Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle kamuda nitelikli avukat çalıştırmak güç oluyor. Kamuda görev yapan avukatlarla ilgili sorunları çözüyoruz. Türk avukatlık camiası uluslararasında faaliyet gösterecek şekilde hızlı bir girişim içindedir. Avukatların mesleki kariyeri gelişiyor. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

YARGI REFORMU BELGESİ SİSTEME GÜVENİ ARTIRACAK

Erdoğan, "Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır." dedi.

Yargı Reformu Belgesi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanarak, "Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz." dedi.

HUKUK FAKÜLTELERİNİN EĞİTİM SÜRESİ 5 YILA ÇIKARTILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi.