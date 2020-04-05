Avukatlar Günü kutlama mesajları: 5 Nisan Avukatlar Günü resimli mesajları burada!

Avukatlar Günü en güzel, en anlamlı mesajlar bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Her yıl 5 Nisan günü Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. 5 Nisan Avukatlar Günü resimli kutlama mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Avukatlar Günü, 3 Ocak 1934 de İzmir'de yapılan toplantının ardından kabul edilmiştir.

AVUKATLAR GÜNÜ EN GÜZEL, EN ANLAMLI MESAJLAR



Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hak bilen, doğruyu gözeten, adalet mücadelesinde canı gönülden çalışan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi acısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun

Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.

Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında ,hakların korunmasında, hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan caba gösteren; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi olan siz değerli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlar saygılar kutlarım.

Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

AVUKATLAR GÜNÜ NEDİR?

Türkiye avukatlar günü" Toplantısında; "3 Ocak 1934 de İzmir'de yapılan toplantı " kabul olmuştur. 5 Nisan 1958 tarihinde iki günlük çalışma sonunda Barolar Birliğinin kuruluş çalışmalarını görüşmüşleri tamamlanmıştır. 5 Nisanın Avukatlar Günü olarak kutlanması 1958 yılında İzmir'de barolar arası bir kurul ve Türkiye Barolar Birliği'nin gerçekleşmesi yolunda bir karar alındı. Yani Türkiye Barolar Birliği o karardan sonra yapılan savaşımlarla gerçekleşti ve o toplantıda kutlanmasına karar verildi.