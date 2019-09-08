Avukatı ağlatan karar

Antalya’da 28 Eylül 2018’de kendisiyle birlikte olmaya zorladığı eski sevgilisi Zehra Demir’in (19) kapısına elinde bıçakla dayanan Süleyman Taruk (18), genç kızın ailesiyle tartıştı. Psikolojik baskıya dayanamayan Demir, bina önündeki tartışma sürerken 4. kattaki evin penceresinden atlayarak hayatına son verdi. Aynı gece gözaltına alınan Süleyman Taruk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 GÜN TUTUKLU KALDI

Suçun ‘intihara yönlendirme’ olduğuna hükmeden Ağır Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı verdi. Dosya Asliye Ceza Mahkemesi’ne gitti. Suçun mahiyetinin değiştiği gerekçesiyle zanlı 6 gün sonra tahliye edildi. Ailenin itirazı sonuç verdi, dava tekrar Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan tutuksuz sanık, son duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı.

KAMU VİCDANI RAHATSIZ

Demir Ailesi’nin avukatı Hadi Cin, sanığın tutuklanmasını isterken, savcı talebin reddini istedi. Gözyaşlarına hakim olamayan avukat Cin, “Kamu vicdanını tatmin etmek için dahi tutuklamaya ihtiyaç vardır. Bu bir cinayetdir” diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutukluluk talebinin reddederek duruşmayı erteledi.

İSYAN EDİYORUM

Adliye önünde konuşan avukat Hadi Cin, savcının mütalaasıyla mahkemenin kararına isyan ettiğini söyledi: “Şu ana kadar binbir zahmetle dosyayı ağır cezaya kadar getirdik. İsyan ediyorum. Kadına şiddetin neredeyse katliam düzeyine geldiği bir atmosferde mahkemenin bu tutumunu anlayamıyorum.”

ADLİYEDE BAYILDI

Zehra Demir’in arkadaşı Berivan Oktay karar sonrası adliye çıkışı bayıldı. Baba Hakim Demir de “Yüreğimiz bir kez daha yandı” dedi.