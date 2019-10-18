Avukat olabilmek için sınav şartı

YELDA GÖKDAĞ

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartları aranacak. Pakette yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

MAĞDUR ÇOCUĞUN İFADESİNİ UZMANLAR ALACAK

Cinsel istismar mağduru çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak. İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek. Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı, görevine giren işlerde 1 yılı geçemeyecek.

15 YILLIK AVUKATA YEŞİL PASAPORT

Baroya kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilecek. OHAL döneminde çıkartılan KHK’lerle pasaportları iptal edilenlere, haklarındaki idari veya adil işlemler lehine sonuçlanmışsa pasaportları iade edilecek. Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

HUKUK MEZUNU OLMAYANLARA YÜZDE 20 SINIRI

Hukuk fakültesi mezunu olmayanların atamalarına ilişkin alan ve sayı sınırlaması getirildi. Buna göre atananlar toplam sayının yüzde 20’sini geçemeyecek. Hakim adaylığı sınavına girmek de İdari Yargı Ön Sınavı’nda başarılı olma şartı gerekecek. Avukatlık staj ve noterlik staj başvurularında da Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartları aranacak. Sınav yılda en az bir defa yapılacak.

HAKARETE TEMYİZ HAKKI

Hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

UZLAŞTIRMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da uzlaştırma kapsamında olacak.