Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0297
  • 7,6175
  • 385.054
  • 98824.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Avrupa'ya giden tırda ele geçirildi! Tam 573 bin adet...

Avrupa'ya giden tırda ele geçirildi! Tam 573 bin adet...

Avrupa'ya giden tırda ele geçirildi! Tam 573 bin adet...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 573 bin 750 tıbbi maske ele geçirildi.

Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.

Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.

(AA)

Hardal tarlasında Kafkas dansı

Uludağ'da kapana yakalanan ayı için ekipler seferber oldu

Levent Camisi'nin temeli yaz ortasında atılacak

EBRD Başkanı Chakrabarti: "Türkiye'de V şeklinde bir ekonomik iyileşme olacak"

Hardal tarlasında Kafkas dansı

Hardal tarlasında Kafkas dansı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'ya tıbbi yardım gönderiyor

Yıllardır nehrin dibinde saklı kaldı, kimse farkına bile varmadı.