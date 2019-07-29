Avrupalı 'yaşamazsın' dedi Türk hekimler iyileştirdi

Hollanda’da bağırsak lenf kanseri teşhisi konulan Veysel Köse (48), kemoterapi tedavisi uygulandı. Köse’nin bağırsağındaki kitle 4 ay içinde küçülmesi beklenirken büyümeye başladı ve ameliyat zorunlu hale geldi. Ancak Hollanda’daki doktorlar riskli olduğu gerekçesiyle ameliyatı yapamayacaklarını belirtti. 15 gün ömrü kaldığı söylenen Köse evine gönderildi. Doktorların iki hafta ömür biçtiği Köse, 5 yaşından beri yaşadığı ülkeyi terk ederek Türkiye’ye döndü. İstanbul’da rahatsızlancı özel bir hastaneye başvurdu. Genel cerrah Prof. Dr. Mehmet Fatih Can’la irtibata geçilmesi üzerine hasta ambulansla aynı hastanenin Ankara şubesine sevk edildi.

30 cm’lik kitle alındı

Hollanda’daki hastaneden MR ve ultrason sonuçlarını isteyen doktor Can, acil ameliyat kararı aldıktan sonra yaşananları şöyle anlattı: “Ameliyat 6 saat sürdü, 30 cm’lik bir kitle vardı. Bağırsaktan geçişi tamamen engelleyen kitleyi çıkardık. 2.5 metre ince bağırsak ve 80 santimetre kalın bağırsağı birbirine bağlayarak hastamızı yoğun bakıma aldık. Yakında taburcu edeceğiz ”

Helalleşmeye geldim, hayat buldum

Türkiye’deki tedaviyle yeniden yaşama bağlanan Veysel Köse, karnındaki kitlenin alınmasının ardından sadece hareket etmekte zorlandığını kaydetti. Türk hekimlere teşekkür eden Köse, “Akrabalarla helalleşmeye gelmiştim. Sonra hocamıza ulaştık. Hollanda’da ‘iki hafta ömrün var’ dediler, üç haftadır yaşıyorum. Hollanda’nın yapamadığı şeyi Türkiye yaptı. Yüzde 2’yi kemoterapiyle giderecekler. Doktorlara güvenim sonsuz” diye konuştu.

Yurtdışından yoğun talep var

Normal odaya alınan Köse’nin taburcu olacak duruma geldiğini söyleyen Prof. Dr. Can, “Bu işin cerrahi safhasını tamamladık” dedi. Can ayrıca özellikle Hollanda, Almanya, Avusturalya, Fransa, Azerbaycan ve Irak’taki çok sayıda hastadan tedavi için talep aldıklarını belirtti.