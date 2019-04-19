Avrupalı sefire: Bize her yer Trabzon

Berger çifti, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun daveti üzerine başkentte Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "TrabzonGünleri"nin açılışına katıldı.

Büyükelçi Berger, yaptığı konuşmada, programa davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AB Türkiye Delegasyonunun Trabzon ile kuvvetli bağlara sahip olduğunu belirtti.

Trabzon'da birçok güzel faaliyet düzenlediklerini anlatan Berger, "Kısa bir süre önce AB ülkelerinin büyükelçileriyle Trabzon'a seyahatimizden harika anılarla döndük. Bugünkü etkinlik çok yakında Trabzon'a yeniden gitmemiz için ilham veriyor. Delegasyonda Trabzon'u seven çok kişi var ancak en büyük 'Trabzonsever' eşim." ifadesini kullandı.

Babası Trabzon göçmeni olan sefire Georgiadou-Berger, Türkçe yaptığı konuşmasında, "Burada olmaktan çok mutluyum. Davetinizden dolayı teşekkür ederiz. Bize her yer Trabzon." dedi.

Marilena Georgiadou-Berger'in dedesinin Trabzon Rumlarından olduğu, babasının ise 1924'te mübadele ile Trabzon'dan Yunanistan'a göç ettiği öğrenildi.

AA