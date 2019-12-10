Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8106
  • 6,4312
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Avrupa'dan yeşil ve gri pasaporta sınırlama

Avrupa'dan yeşil ve gri pasaporta sınırlama

Avrupa'dan yeşil ve gri pasaporta sınırlama

Avrupa seyahati için vizeden muaf olan yeşil (hususi) ve gri (hizmet) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının 2020 itibarıyla bu ülkelere giriş izni almaları gerekecek.

Seyahatlerden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yapılması zorunlu olacak. Türk vatandaşlarının başvuru sırasında verdiği evraklar ön kontrolden geçecek. Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehdidi riski bulunursa başvuru geri çevrilecek. Onaylanın giriş izni 3 yıl geçerliliğini koruyacak.

HARÇ BEDELİ 7 EURO 

Kayıt işlemi sırasında vatandaşların, giriş izni alabilmek için 7 euro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor. Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak. Avrupa Parlamentosu yetkilleri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor.

(AA)


Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi!
'Ben sette herkesle el eleyim'
Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar!
Fahriye Evcen'i yıkan haber!
<p>Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, katıldığı bir televizyon programında Türkiy

Gülnur Aybet´ten Ders Niteliğinde İfadeler: NATO Müttefiklerimiz Bunu Anlayamadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Türkiye'ye korku salan Ali Göl efsanesi

Kardeşi gizliden bunu yaptı, hayatı değişti! Çalıştığı kurumun müdürü oldu