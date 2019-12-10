Avrupa'dan yeşil ve gri pasaporta sınırlama

Seyahatlerden önce ETIAS sistemi üzerinden kayıt yapılması zorunlu olacak. Türk vatandaşlarının başvuru sırasında verdiği evraklar ön kontrolden geçecek. Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehdidi riski bulunursa başvuru geri çevrilecek. Onaylanın giriş izni 3 yıl geçerliliğini koruyacak.

HARÇ BEDELİ 7 EURO

Kayıt işlemi sırasında vatandaşların, giriş izni alabilmek için 7 euro harç bedeli ödemeleri de gerekiyor. Harç bedelinden sadece 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular muaf tutulacak. Avrupa Parlamentosu yetkilleri, uygulamayla sınır kontrolünün artırılmasını, salgın tehlikesinin önlenmesini ve yasadışı göçü önlemeyi amaçlıyor.

(AA)