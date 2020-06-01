Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8174
  • 7,5778
  • 380.194
  • 106865
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Avrupa'dan şok açıklama: '1 numaralı hasta' arayışında kritik bulgu
01 Haziran 2020 Pazartesi 15:00 | Son Güncelleme:

Avrupa'dan şok açıklama: '1 numaralı hasta' arayışında kritik bulgu

Avrupa'dan şok açıklama: '1 numaralı hasta' arayışında kritik bulgu

Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü Avrupa'da can kaybı sürüyor.Fransız bilim insanları, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.Fransa’nın Haut-Rhin bölgesindeki Colmar kentinde bulunan Albert Schweitzer Hastanesi'nden Dr.Michel Schmitt ve ekibi, 2019’un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmini incelerken koronavirüs ile benzer iki bulgu belirledi.

2 BİN 500 RÖTGEN DE KORONAVİRÜS BULGUSU

Dr. Schmitt ve ekibinin 16 - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında çekilen göğüs filmlerini analizi sırasında yaklaşık 2 bin 500 röntgende koronavirüs bulgularına benzer bulgular rastlandığı ifade edildi. Sonuçların henüz çıkarılamayacağını ve ekibinin virüsün yayılmasını haritalamak için Ekim'e kadar uzanan X-ışınlarına bakacağını söyleyen Dr. Schmitt , “Geleceği ancak geçmişi anlarsak yönetebiliriz. Bugün bu salgını açıkça anlamıyoruz. Bu hükümetin yönetim stratejisini tamamen değiştirebilir” dedi.


MEB'den son dakika açıklaması
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Karayılan tutuştu... Sözde lider itiraf etti!
Feci kaza... Görenler dondu kaldı! Sıfır otomobiller otobana böyle saçıldı
Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı
Fatih Trabzon'a geldi
Balık Gölü martıların yuvası oldu

Balık Gölü martıların yuvası oldu

Seyahat kısıtlanması kalktı! Araç kuyrukları oluşma

Seyahat kısıtlanması kalktı! Araç kuyrukları oluşmaya başladı..

En iyi 10 bebek uyutma yöntemi

En iyi 10 bebek uyutma yöntemi

Normalleşme sürecinde ilk uçuş

Normalleşme sürecinde ilk uçuş