Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1975
  • 6,8138
  • 328.237
  • 110418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Avrupa'dan skandal yaptırım kararı

Avrupa'dan skandal yaptırım kararı

Avrupa'dan skandal yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "yasa dışı" olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetleri bağlamında 2 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na "Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan" sorumlu oldukları için kısıtlayıcı tedbirler uygulanacağı bildirildi.

Bu çerçevede, söz konusu kişilerin AB'deki mal varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada, aynı zamanda seyahat yasağı uygulanacağı da kaydedildi.

AA'nın haberine göre, yapılan açıklamada, AB kişi ve kurumlarının bu kişilere fon aktarmasının da yasaklandığı ifade edildi.

AB Konseyi, 18 Ekim 2019'da "Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması" konusunda anlaşmıştı.


Ünlü oyuncu anne oldu!
'Adamın sakalını takip eder olduk'
Pişti oldular
Hazar Ergüçlü'den Serenay Sarıkaya'ya destek
Bergüzar Korel çıldırdı: Bedduanın en büyüğünü ediyorum!
<p>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi üç ayların manevi ik

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Regaib Kandili' mesajı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Faydasına inanamayacaksınız! Boğaz ağrısına birebir...

Güçlü bağışıklığın formülü belli oldu! İşte yapılması gerekenler...