Avrupa'dan ihracat talebi! Türkiye rekor kıracak…

Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin 2018 yılından beri ihracat rekorunu kırdığını dile getirerek, “Türkiye ihracat rakamlarında günlük bazda 15 kez rekor kırdı. Bunu yaygın hale getirirsek Türkiye, ayda 30 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapan ülke haline gelecek. Bunu yılla çarptığımızda Türkiye ekonomisi, yılda 460 milyar dolar ihracat yapacak.” dedi.

“EKONOMİ HIZLI ŞEKİLDE TOPARLANIYOR”

Koronavirüs salgının küresel dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini söyleyen Alkin, “Salgın yüzünden küresel dünya ticaretinde önemli daralmalar yaşandı. Dünya ekonomisindeki negatif rakamları birlikte izledik. Bu gelişmelere bağlı olarak mart ve nisan ayı ihracat rakamlarında günlük olarak düşüşler yaşandı. Fakat mayıs ayındaki ihracat rakamlarındaki artış ekonomin çok hızlı şekilde toparlandığını gösterdi.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE BİSİKLET İHRACATINDA REKOR KIRACAK”

Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye bisiklet ihracatı konusunda ciddi taleplerin geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, şöyle konuştu:

“Yerli ve milli bisiklet üreticilerimizden hafta başında önemli veriler geldi. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İngiltere gibi birçok ülkeden olağanüstü bisiklet talebi geliyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin bisiklet ihracatında önemli sıçrama yapacağını göreceğiz. Önümüzdeki süreçlerde tarım ve gıda ihracatına da önemli taleplerin geleceğine şahit olacağız.”