Avrupa'da insanlık suçu! Göçmen çocukları köle yapılıyor

Osman Nuri CERİT

Avrupa’da her gün bir mülteci çocuğun kaybolduğu veya öldüğüne dikkat çekilen raporda, çocukların daha güvenli bir bölgeye ulaşmak için insan kaçakçılarından faydalandığı belirtildi.

100 BİN KÜÇÜK AİLEDEN AYRI

Raporda, “Çocukların kaçakçılara yüksek meblağ ödemesi gerekiyor. Bu çocuklar, çoğunlukla yasal olmayan işçilik, fuhuş veya uyuşturucu satıcılığı gibi suçlara bulaşarak gerekli parayı elde ediyor” ifadeleri yer aldı. Avrupa’da kaybolan ve ailelerinden ayrı kalan çocukların sayısının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu çocuklar cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

KAYIPLARI INTERPOL ARASIN

• Çocukların kaybının önlenmesi ve kayıp çocukların kayıt altına alınarak aileleri ile yeniden bir araya gelmesi için atılacak adımlar yine Türkiye tarafından ortaya koyuldu.

• Kaybolan çocuk mülteci ve göçmenler, Interpol’ün sarı bültenlerine dâhil edilmeli ve Sngen Bilchegi Sistemi’nde ihbar konusu yapılmalı.

• Çocukların mümkün olduğunca aileleriyle birlikte kalması sağlanmalı.

• Çocukları bulmaya yardım eden sivil toplum kuruluşları desteklenmeli.

• Medya kayıp mülteci çocuklarla ilgili farkındalığı artırmalı.