Avrupa'da ikinci dalga

Ekonomide yaşanacak muhtemel sıkıntıları göz önünde bulundurarak koronavirüs tedbirlerini yaz başından itibaren gevşeten Avrupa ülkelerinde, vaka ve ölüm oranları yeniden yükselişe geçti. Bazı ülkelerde yüzlü rakamlara inen vaka sayısı son günlerde çarpıcı biçimde arttı. Avrupa genelinde ortak bir tedbir programı belirlenememesi de artışın nedenleri arasında. İşte Avrupa’nın altı ülkesindeki ürkütücü veriler…

ALMANYA: VAKALARLA BİRLİKTE YENİ ÖNLEMLER



13 Temmuz’da 159 vaka sayısı açıklayan Almanya’da son 24 saatte bin 507 yeni vaka tespit edildi. Ülkede vaka artışı nedeniyle yıl sonuna kadar konserlere izin verilmeyecek. 25 kişiden fazla bir araya gelişlerin yasaklanması ve maske takmamanın cezasının 50 euro olması gündemde. Riskli bölgelerden gelenlere test ve karantina zorunlu olacak. Öte yandan Karantinanın 5. gününden itibaren test sonucu negatif olanların karantinadan çıkartılması hedefleniyor. Vatandaşları korona tehdidini ciddiye almayı sürdürmeye çağıran Almanya Başbakanı Merkel ise “Uzun bir süre daha virüsle yaşamaya devam etmek zorunda kalacağız” ifadesini kullandı.

İNGİLTERE: 12 HAZİRAN’DAN BU YANA BİR GÜNDE EN YÜKSEK VAKA



İngiltere’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 41 bin 477’ye ulaştı. Son 24 saatte bin 522 yeni vaka tespit edildi. Bu, sayı 12 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 330 bin 368’e yükseldi. Bir çok bölgede uygulanan lokal karantinanın ülke geneline yayılması ve önlemlerin artırılması gündemde.

2 METRE YETERSİZ



Öte yandan Oxford Üniversitesi’nden bilim adamları 2 metrelik sosyal mesafe kuralının 100 yıl öncesine kadar uzanan çalışmalardan üretildiğini, barlar gibi yüksek riskli bölgelerde yeterli olmadığını açıkladı. Araştırmacılar, sosyal mesafe uygulamasının farklı riskler taşıyan alanlara göre yeniden uyarlanması gerektiğini belirtiyor.

BELÇİKA: HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR



Ülkede 16-22 Ağustos haftasında günlük vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 8 azalarak 490 oldu. Buna rağmen başkent Brüksel’de yeni vakalarda yüzde 70’ten fazla artış belirlendi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 82 bin 447, ölüm sayısı ise 9 bin 878 oldu.

İSPANYA: 3 AYDA VAKA SAYISI 9457 ARTTI YENİ KURALLAR GELİYOR



En düşük vaka sayısı 31 Mayıs’ta 201 olarak tespit edilen İspanya’da vaka sayısı önceki gün 9 bin 658 artışla 429 bin 507’ye çıktı. Ülkede vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid dışında, Bask, Endülüs, Kanarya Adaları, Aragon ve Galiçya bölgelerindeki vaka artışları dikkati çekti. 4 Eylül’de açılacak okullar için 29 maddeden oluşan önlemler arasında, ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilmesi, okulların sadece salgının kontrol edilememesi halinde kapatılması, toplu PCR testleri yapılması bulunuyor. Barlar, restoran ve kafelerin terasları hizmete kapatıldı.

İTALYA: GÜNLÜK HASTA SAYISI YENİDEN BİNİ AŞTI



İtalya’da son 24 saatte bin 411 yeni vaka tespit edilmesiyle, vaka sayıları yeniden binin üzerine çıktı. 21 Mart’ta 6 bin 557 olarak açıklanan vakalar, 17 Ağustos’ta 320’ye kadar düşmüştü. Ülkede toplam vaka sayısı 263 bin 949’a, toplam can kaybı 35 bin 463’e yükseldi. İyileşen sayısı ise 225 artışla 206 bin 554 oldu. Vaka artışı devam ederken, okulların açılmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Campania Bölgesi’ndeki bazı belediye başkanları okulların açılışının 24 Eylül’e ertelenmesini istedi. İtalya’da okullarda 1 Eylül’den itibaren telafi derslerinin yapılacağı, 14 Eylül’de ise bütün okulların açılacağı duyurulmuştu.

FRANSA: 24 SAATTE 6 BİN 111 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ



Ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 111 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 259 bin 698’e ulaştı. Tespit edilen vaka sayısı nisan ayından bu yana en yüksek sayı olurken, 30 Mart’ta kaydedilen 7 bin 578 vaka sayısından sonra ise en yüksek ikinci artış oldu. En düşük vaka sayısının 15 Haziran’da bin 152 olarak tespit edildiği ülkede, can kaybı 30 bin 576’ya ulaştı. 381’i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 85 bin 984 oldu. Başkent Paris’te maske kullanımı zorunlu hale gekirildi. Ülke genelinde serbest dolaşım sınırlandırıldı. Yerel seçimlerin ikinci turu ileri bir tarihe ertelendi. Emeklilik reformu rafa kaldırıldı.