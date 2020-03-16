Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Koronavirüs 'Savaş triajı' başlatabilir

Çin’de ortaya çıkan ancak kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa’da şu ana kadar en çok İtalya’yı vurdu.

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; ülke genelinde vaka sayısı artarken, ilk günlerde düşük seyreden ölü sayısı son dönemde ciddi şekilde yükseldi. İtalya’da alınan kararların ardından hayat önemli ölçüde dursa da, zamanında atılmayan adımlar nedeniyle virüsün bulaştığı kişi sayısı ve salgının dağılımı bir hayli fazla.

İTALYA’DA SAĞLIK SİSTEMİ DURMAK ÜZERE



Çin’den sonra virüsün en hızlı yayıldığı ülke konumundaki İtalya’da ölümler kritik bir şekilde artarken, on binlerce kişinin hastanelere yığılmasıyla birlikte ülkedeki sağlık sistemi de neredeyse durma noktasına geldi.

Koronavirüse yakalanan kişiler dışında rutin olarak sağlık hizmeti alması gereken vatandaşların eklenmesiyle bir anda milyonlarca kişiye aynı anda sağlık hizmeti vermeye çalışan İtalya’da ‘savaş triajı’ konusu da son dönemlerde ciddi şekilde tartışılıyor.

EĞER UYGULANIRSA 2. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BU YANA İLK OLACAK



Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı, ‘savaş triajı’ uygulamasının ne olduğu sorusuna ‘Ağır vakalara ve hafif vakalara doktorlar tarafından müdahale edilmemesi olarak özetleyebilirim’ yanıtını verdi.

Bu sistemde temel hedefin ‘en az zamanda mümkün olan en çok sayıda hastaya bakabilmek’ olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hancı, şunları söyledi:

“Savaş triajına geçildiğinde ilgili doktorlar ölmek üzere olan bir hastaya ya da basit bir rahatsızlığı ya da ciddi olmayan bir yaralanması olmayan hastalara bakmazlar. Çok ağır vakaların ölüme terk edilmesi gibi görülse de aslında amaç farklı. Doktorların, kurtulması daha yüksek ihtimal olan hastalara yönelmeleri isteniyor.

Örneğin İtalya’da elinde bir kırık ile hastaneye gelen kişiye değil, solunumu durmak üzere olan, ciğeri kapanmış kişiye öncelik verilmesinin önü açılmak isteniyor. Şu an İtalya’da çok sayıda hasta, az sayıda sağlıkçı var. Doktorların zamanı en verimli şekilde kullanabilmeleri için bu yolu önümüzdeki günlerde tercih edebilirler. Eğer İtalya savaş triajına geçerse, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir Avrupa ülkesi bu sistemi uygulamak zorunda kalacak.”

RESMİ KURUMLARDAN GELEN AÇIKLAMALARA DİKKAT



Hancı, Türkiye’de durumun bugün itibarıyla kontrol altında olduğuna işaret ederek, “İtalya gerekli önlemi vaktinde almadı. Tam tedbirler alındı, bu kez de hükümetin açıkladığı önlemlere halk ayak uydurmakta zorlandı. Bu nedenle Türkiye’de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlardan gelen uyarılara vatandaşlarımızın çok büyük hassasiyetle yaklaşması gerekli. Bunlar öylesine alınmış tedbirler değil. Bir süre AVM’lere gitmezsek, piknik yapmazsak, kendimizi izole edersek toplum sağlığı için önemli bir fayda sağlamış oluruz. Sosyal medyadan yayılan yanlış bilgiler virüsten daha tehlikeli. Halkımız sadece resmi kurumlardan bilgi edinsin ve tüm yönlendirmelere harfiyen uysun” şeklinde konuştu.