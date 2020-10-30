Avrupa gibi olmayalım

Avrupa’da koronavirüsün 2. dalgasında hızla artan vakalar rekor seviyelere gelince önemli ülkeler tam karantina kararları açıklamaya başladı. Almanya’da günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 16 bini aştı. Son 24 saat içinde virüs yüzünden 89 kişi daha yaşamını yitirdi. Başbakan Angela Merkel, 4 haftalığına tiyatro, opera, konser, sinema ve spor salonlarının, yüzme havuzlarının, bar ve restoranların, güzellik ve masaj salonlarının kapatılmasına karar verdi. Sadece okullar ve kreşler açık kalacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ülkede genel karantina ilan etti. Temel ihtiyaç amaçlı alışveriş ve doktor ziyaretleri dışında herkes evde kalacak.



BULAŞTA BELÇİKA ZİRVEDE



Restoranlar, barlar ve alışveriş merkezlerinin büyük bir bölümü kapanacak, sadece okullar açık kalacak. Fransa’da son verilere göre her 100 bin kişiden 380’den fazlası enfekte. Toplam can kaybının 35 bin 541 olduğu ülkede günlük yeni vaka sayısı 30 bin ila 50 bin arasında. Son günlerde şiddetli protestoların yaşandığı İtalya ile İsviçre, Çekya, Polonya, Bulgaristan, Slovakya gibi ülkeler de benzer uygulamaları devreye soktu. Öte yandan bulaşma oranının en yüksek seyrettiği ülke Belçika’da 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı son 14 günde 1391 olarak kaydedildi.

BUGÜN KAPANIYORLAR



Avrupa ülkelerinin ünlü şehirlerindeki tarihi ve turistik yapılar bugünden itibaren ziyaretçilere kapanıyor.

İNGİLTERE’DE GERÇEK VAKA SAYISI GÜNLÜK 100 BİN



İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede her gün yaklaşık 100 bin kişinin koronavirüse yakalandığını ortaya koydu. Londra’da Imperial College tarafından yapılan araştırmaya göre salgının yayılma hızı artıyor, enfekte olanların sayısı her 9 günde 2 katına çıkıyor. Araştırmacılara göre koronavirüsle mücadelede “kritik bir aşamaya gelindi” ve “bir şeyler değişmeli”.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 15’İNDE HAVA KİRLİLİĞİ ETKEN



“Cardiovascular Research” dergisinde yayımlanan çalışmada, Amerikalı ve Çinli bilim adamlarının elde ettiği epidemiyolojik veriler incelendi. Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının yüzde 15’inin hava kirliliğiyle bağlantılı olduğu kaydedilen araştırmada, Doğu Asya’da, yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümlerin yüzde 27’sinin hava kirliliğine bağlı olduğu belirtildi. Çalışmada, bu oranın Avrupa’da yüzde 19, Kuzey Amerika’da ise yüzde 17 olduğu bilgisine yer verildi.

‘İLK KOVİD-19 AŞILARI KUSURLU OLABİLİR’

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Bingham, ilk Kovid-19 aşılarına karşı aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirterek, “İlk aşılar herkes için faydalı olmayabilir” dedi.

Koronavirüs aşısı tüm dünyada büyük bir merakla beklenirken İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, ilk nesil yeni Kovid-19 aşılarına karşı aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirterek, “İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir” uyarısında bulundu. Öte yandan Koronavirüs aşısı çalışmalarında son aşamadaki 9 adaydan birine sahip olan Oxford Üniversitesi’ndeki uzmanlar önemli bir çağrıda bulundu. Uzmanlar bu yarışta tek bir kazanan olmayacağını, aşıları karşılaştırıp en etkili olanı geniş çaplı olarak kullanmak gerektiğini savundu. İngiltere’de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen aşı adayı “AZD1222” için İngiltere ve Hindistan’da 2’nci ve 3’üncü aşama, Brezilya, Güney Afrika ve ABD’de 3’üncü aşama klinik denemeler yürütülüyor.

JAPONYA’NIN ‘DOĞUM SANCISI’ HALKI BEZDİRDİ



Japonya’da hamileler üzerinde hala devam eden sert kısıtlamalar büyük tepki topluyor. Eylül ayında anne olan Ayako Kato, ufak bir hastane odasında izole şekilde tek başına doğum yaptığını ve bebeğin göbek bağını bile kendisinin kestiğini anlattı.

TRUMP MİTİNGLERİ VİRÜS DEPOSU



ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, Başkan Trump’ın kalabalık mitinglerini eleştirdi. Fauci, maske takılmayan ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bu mitinglerin, koronavirüsü çok fazla yayabileceğini söyledi.

VİRÜSLÜ KOMŞU ÇOCUĞA TÜKÜRDÜ



Kovid-19 hastası, alt kata inip komşusuyla kavga etti. Virüslü saldırgan ve kızı, hastalık bulaşsın diye ailenin 9 yaşındaki çocuğunun yüzüne tükürdü.

Diyarbakır’da 5 gün önce 1’inci katta oturan aile, banyo tavanından su damlayınca üst kat komşusuna rahatsızlığını iletti. Kovid-19 hastası A.Ç. adlı adam, alt kata inerek şikayetçi komşularıyla tartıştı. Bu sırada A.Ç.’nin bina girişindeki kızı, marketten ekmek alıp gelen ailenin 9 yaşındaki kızları E.U.’nun yüzüne tükürdü.

3 BİN 150 TL CEZA KESİLDİ



Koşarak eve gelen E.U.’ya kapı girişinde A.Ç. de tükürdü. Anne Y.U., kavga çıkmasın diye kapıyı kapattı. Ancak A.Ç., bu kez bıçakla gelip tehditler savurdu. Karantinayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesilen A.Ç., yurda yerleştirildi, hakkında da adli işlem başlatıldı. Kovid-19 testi yapılan küçük E.U. “Bildiği halde tükürdü. ‘Biz ölünce onlar da ölsün’ diye düşündüler” dedi.

KARANTİNA İHLALİNE 1 YIL HAPİS İSTEMİ



Kayseri’de Kovid,19’lu bir kişiyle temaslı olduğu için karantinaya alınan Ç.Ö., 8’inci gün dışarıya çıktı, polise yakalandı. Ç.Ö. hakkında, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

CEZA SONRASI KONVOY YAPIP LASTİK YAKTILAR



Esenyurt’ta artan vakalara ve yasaklara rağmen bir grup sorumsuz genç, asker kınası yaptı. Polislere suçüstü yakalanıp ceza kesilen grup, ekiplerin gitmesini fırsat bilerek konvoya çıktı. Korna ve yüksek seste müzik çalarak sokaklarda gezip cadde ortasında patinaj yaparak lastik yakan şahısların maskesiz olduğu görüldü.

FİLYASYON EKİBİNE SALDIRI



Yalova’da denetimden dönen filyasyon ekibinde görevli Murat D. ve şoför Nergiz D. yol verme yüzünden tartıştıkları magandaların saldırısına uğradı. Motosikletle ekibin önünü kesen Ali E. ve Şahin T., zorla araçtan indirdikleri şoföre sopalarla saldırdı. Nergiz D. hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganlar gözaltına alındı.

BULAŞMAZ SANDIM LANET BİR İLLETMİŞ



Ankara’da koronavirüs tedavisi gören Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Ben de ‘Bana bulaşmaz’ diyenlerdendim ama koronavirüs bana, eşime, oğluma, danışmanıma bulaşarak her yere bulaşabileceğini gösteren lanet bir illet” dedi.

54 GÜNDE 3 KARDEŞ KORONADAN ÖLDÜ



Rize’de Kovid-19 tedavisi gören Necmettin Çakıroğlu, önceki gün yaşamını yitirdi. Çakıroğlu’nun kız kardeşleri Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül’de İstanbul’da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül’de Düzce’de aynı hastalık nedeniyle hayatlarını kaybetmişti.