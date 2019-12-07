Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? Yayın hayatına uzun yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…
Kim Milyoner Olmak İster sorusu Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 7 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…
Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir?
A: Aku
B: Ekü
C: Iko
D: Öki
Doğru cevap: B Ekü