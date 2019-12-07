Kim Milyoner Olmak İster sorusu Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıyı düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 7 Aralık Cumartesi günü çıkan soru…

Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir?

A: Aku

B: Ekü

C: Iko

D: Öki

Doğru cevap: B Ekü