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  3. AVM'nin havası NASA sistemi ile temizlenecek
29 Mayıs 2020 Cuma 03:23 | Son Güncelleme:

AVM'nin havası NASA sistemi ile temizlenecek

AVM'nin havası NASA sistemi ile temizlenecek

Alışveriş merkezlerinde, asansörler ayak pedalları ile kontrol edilirken, havalandırma için NASA'nın uzay istasyonu sistemi uygulanacak.

Türkiye’de koronavirüs salgının görülmesinin ardından birçok sektör faaliyetlerine ara verdi. Salgınla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için kapılarını kapatan Akbatı ve Akasya AVM, ziyaretçiler için ‘sıfır risk’ prensibiyle hazırlandığını açıkladı. 1 Haziran’da açılacak her iki alışveriş merkezi için alınan önlemler şöyle: NASA’nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı sistem baz alındı. Aynı metotla bütün klima kanallarının içine UV ışınları koyulacak, böylece bütün hava birebir bu ışınlarla dezenfekte edilerek AVM’ye verilecek. Bu şekilde yüzde 99.9 bütün virüs ve bakterilerden arındırılmış olacak. ABD’den getirilecek cihaz, ağustos ayı itıbarıyle iki AVM’de de kullanılacak.

UV IŞINIYLA DEZENFEKTE

Asansörleri belli bir süre için sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı ziyaretçilerin kullanımına açılacak. En fazla 2 kişi binebilecek. Ziyaretçiler gitmek istedikleri katın pedalına basarak, asansörleri çağırabilecek. Yürüyen merdivenlerde el bantlarının içine UV ışınlar konuldu. Bantlar ışınlar sayesinde sürekli dezenfekte edilecek. Aynı zamanda yürüyen merdivenlerde ziyaretçilerin ‘üç basamak mesafe’ kuralına uymaları için düzenlemeler oluşturuldu. 


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