AVM'lere kısıtlama geldi mi? Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler kapanacak mı, çalışma saatleri nasıl?

AVM çalışma saatleri ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Başkan Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısında yeni kararlar alındı. Koronavirüsün bulaşmasını önlemek ve vaka sayılarını kontrol altına almak adına alınan kararlarda birçok yeni kısıtlamaya gidildi. Peki, Kabine Toplantısı sonrası AVM’ler kapatıldı mı? İşte yeni AVM çalışma saatleri...



AVM’LERE KISITLAMA GELDİ Mİ?

Koronavirüsün bulaşmasını önlemek ve artan vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla toplanan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan sonrası AVM’lerle ilgili kısıtlamaya gidildi. Erdoğan: "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak" açıklamasında bulundu.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020!

Alışveriş Merkezi çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Bu saatler dışında AVM’ler kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.