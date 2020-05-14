AVM'lere 2 günde 2.4 milyon kişi gitti

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM’lerin sosyal hayata katkı sağlamak için açıldığını belirterek şunları söyledi:

YÜZDE 20’Sİ GELDİ



“İlk etapta AVM’lerin bir kısmını açtık. Bildiğiniz üzere ülkemiz genelinde 436 AVM var ve bu süreçte 356 AVM ziyaretçi kabulüne başladı. Normalde yıllık 2.4 milyar ziyaretçi girişi var ülkemiz genelindeki AVM’lerin. Bu rakamların tabi ki koronavirüs döneminde düşmemesi imkansızdı. İlk 2 gün için normal döneme göre vatandaşların yüzde 20’sinin geldiğini gördük. Bu da günlük 1.2 milyon civarı ziyaretçi yapıyor. İki gün için sayı yaklaşık 2.4 milyon ziyaretçi anlamına geliyor.”

Müşteriler içeriye ateş ölçümü yapılarak ve maskeli bir şekilde alındı.

MASKESİZ GİRENE POLİS!



“Sosyal mesafe ve maske konusunda çok net bir duruşumuz var. Maske takmayan vatandaşların AVM’ye girmemesi konusunda kararlıyız. Bu noktada zorluk çıkaran herhangi bir ziyaretçimiz olursa durumu kolluk güçlerine haber verme kararı aldık. Bizim için toplum sağlığı son derece önemli.”