AVM'ler açılıyor mu? İşte yeni düzenleme!

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi sırasında aldığı tedbirler meyvelerini vermeye devam ediyor. Test/vaka sayısının istenen düzeyde gitmesi, iyileşen hasta oranındaki artış ve sağlık sisteminin oldukça iyi bir sınav vermesi gibi gelişmeler salgın sonrasına ilişkin konuları da yeniden gündeme taşıdı.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, olası bir normalleşme sürecinde AVM’lerde ne gibi değişiklikler görebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı sonrası için normalleşme mesajı vererek, "Bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah" açıklamasını hatırlattığımız Altaş, sürecin iki taraflı olduğuna işaret etti.

METREKAREYE GÖRE MÜŞTERİ ALINACAK



Alınan tedbirlerde yapılacak değişiklikler ve normalleşme adımları için şimdiden yoğun bir hazırlık yaptıklarını anlatan AYD Başkanı Altaş, “Ne zaman ve nasıl açılmalıyız sorularının yanıtı üzerinde çalışıyoruz. Ne zaman sorusunun yanıtı sadece bizim karar verebileceğimiz bir durum değil. Burada ilgili kurumlarla birlikte hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Altaş, mevcut durumda AVM’ler açılsa da sinema ve restoranların kapalı olacağını hatırlatarak, geliştirdikleri yaklaşımlarla ilgili şunları söyledi:

“Bu dönemin hayatımıza kazandırdığı en önemli kavramlardan biri hiç şüphesiz ‘sosyal mesafe’ oldu. Sosyal mesafenin hastalıktan korunma için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Normalleşme döneminde AVM’ler olarak üzerinde en çok duracağımız konulardan biri de bu.

Şu an için ‘Kaç metrekareye ne kadar müşteri almalıyız?’ sorusunun yanıtını arıyoruz paydaşlarımızla. 10 metrekareye ya da 8 metrekareye 1 müşteri düşecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.”

YEMEK KATINDA YENİ DÜZEN

‘Yemek katlarında geçmiş dönemler sık bir oturma düzeni vardı. Bu alanlarda herhangi bir düzenleme olacak mı?’ sorusuna da yanıt veren AYD Başkanı Hüseyin Altaş, şöyle devam etti:

Yemek alanlarında masalar arasındaki mesafelere yönelik yeni bir düzen olacak. AVM’ler yeniden açıldığında konuklarımız bunun detaylarını görebilecek. Sosyal mesafeye son derece dikkat edeceğiz.

Ayrıca AVM girişlerine termal kamera uygulamamız yaygınlaşarak devam edecek. Hatırlanacağı üzere kimi AVM’lerde bunu salgının ilk günlerinde kullanmıştık.

AVM’lerdeki hijyen konusunda çok ciddi iyileştirmeler yapılacak. Bu konuda da adımlar atacağız.

Salgının ardından konuklarımız mutlaka ki AVM’leri yoğun olarak kullanmak isteyecektir. Sadece mağazaların değil AVM’nin alabileceği kişi sayısı da sahip olduğu alanın büyüklüğüne göre değişecek. Belirli bir sayıya ulaşıldığında giriş olmayacak ve dışarıda yine sosyal mesafe şartlarına uygun olarak sıra düzenine geçilmesi sağlanacak.

TRT Haber