AVM'ler açılacak mı, ne zaman açılacak? AVM açılış tarihi belli oldu mu? Yanıtı haberimizde…

AVM’ler açılacak mı, ne zaman açılacak? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Coronavirüs salgını nedeniyle AVM2ler geçici süreliğine kapatılmıştı. Salgın sonrasına ilişkin normalleşme sürecinin ise kademeli olarak gerçekleştirilmesi yönünde planlamalar ön görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı kabine toplantısında normalleşme sürecini de görüşecek. AVM’ler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AVM’LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün (27 Nisan) kabine toplantısı gerçekleştiriyor. Kabine toplantısının kapsamında salgın sonrası normalleşme sürecinin de görüşülmesi bekleniyor. Ekonominin normalleşmesine yönelik planlamalar yapılırken pek çok kişinin çalıştığı AVM’lerin açılmasının da bu kapsamda gündeme gelmesi ön görülüyor. AVM'ler ise şimdiden hazırlıklarına başladı.

AVM’lerin Mayıs ortasında kademeli olarak açılmasına yönelik taslak planlar henüz görüşülme aşamasında. AVM açılış tarihine ilişkin netice henüz belli olmadı; gözler kabine toplantısında.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, hayatı normale döndürebilmek için kamu tarafıyla sık sık görüş alışverişi yaptıklarını belirterek, "Bilim Kurulu’muz onay verirse ve perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz" demişti. Altaş, AVM'leri ateş kontrolleri, girişte maske dağıtılması, dezenfeksiyon gibi önlemleri alarak açmayı planladıklarını belirtmişti.