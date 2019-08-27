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  3. AVM'deki kavga Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bitti

AVM'deki kavga Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bitti

AVM'deki kavga Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bitti

İstanbul’da yürürken çarpışan iki kadından Nevin H. kavgayı uzatınca mahkemelik oldu. Şüpheli, bir gününü Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirme cezası aldı.

HİLAL YILDIRIM / HABER MERKEZİ

İstanbul Torium Avm’de yürürken çarpışan Nevin H. ve Zeynep H. tartışmaya başladı. Zeynep H. o sırada tartışmayı sonlandırmak istedi ancak karşı taraftan küfürler duyması üzerine geri döndü. AVM’den ayrılan Zeynep H. savcılığa şikayette bulundu. Dilekçesinde, ‘Beynin mi yok önüne baksana, gerizekalı’ şeklinde hakaretlere maruz kaldığını söyledi. 

Küçükçekmece Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Nevin H.’nin ifadesi alındı. İfadesinde bir anlık sinirle küfürler sarf ettiğini belirterek özür dilemek istediğini, söylediklerinden pişman olduğunu anlattı. Zeynep H. ise şüphelinin bir gününü Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçirmesi karşılığında affetti. 

 

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