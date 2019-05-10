AVM'de yürüyen merdiven dehşeti kamerada

AVM'DE DEHŞETİ YAŞADILAR

Özel bir okulda öğretmen olan anne Eda Özcan, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 14 Nisan'da Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti. 4 kişilik aile zemin kata inmek için yürüyen merdivene bindi. Yürüyen merdivenden inmek üzereyken küçük çocuğun ayağı basamaklar arasındaki bölüme sıkıştı. Küçük çocuğun sağ ayak iki parmağı koptu. 5 yaşındaki çocuk hemen hastaneye kaldırılırken yürüyen merdivenler sökülerek ulaşılan parmaklar daha sonra hastaneye götürüldü. Ancak parmaklar yerine dikilemedi. Anne Eda Özcan, alışveriş merkezindeki sorumlulardan şikayetçi oldu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma sürerken, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, yürüyen merdivenlerden babasının elini tutarak inen 5 yaşındaki çocuğun merdiven bitiminde ayağı mekanizmaya sıkışıyor. Çocuğu, babası ve annesi çekerek kurtarıyor. Daha sonra baba, çocuğunu kucağına alarak alışveriş merkezinin revirine götürüyor. Bu sırada panik olan anne, diğer büyük oğluna sarılarak ağlıyor. İlk müdahalesi revirde yapılan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çocuğun kopan iki parmağına ise merdivenin sökülmesi sonucu ulaşılıyor. Parmakları alan baba, hastaneye götürmek için koşarak uzaklaşıyor.

(DHA)