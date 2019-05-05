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AVM ve toptancılar doldu taştı

AVM ve toptancılar doldu taştı

Ramazan ayının gelmesiyle İstanbullular sahur ve iftarlık alışveriş için market ve toptancılara akın etti. Yoğunluk nedeniyle alışveriş merkezleri dolup taşarken, oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile alışveriş hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Vatandaşlar bu gece kalkılacak ilk sahur öncesi alışveriş merkezlerine ve toptancılara akın ederken, esnafın da satışlarla yüzü güldü. Alışverişi son güne bırakan vatandaşlar, alışveriş merkezlerinin kasalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş merkezlerinin otoparklarında yoğunluk sebebiyle sürücüler yer bulmakta zorlandı. 

“Alışverişi son güne bırakmanın cezasını çekiyoruz”

Ramazan alışverişini son güne bıraktığı için yoğunluğa yakalandığını aktaran Uğur Tepeltepe, “Mübarek Ramazan ayına sayılı saatler kala alışverişe çıktık, tabii biraz geç kaldık ama alışverişimizi bitirip yarın Ramazan'a hayırlısıyla başlayacağız inşallah. Çok fazla kalabalık var her tarafta, son güne kalmanın cezasını çekiyoruz. Fiyatlar ortalamanın üzerine” diye konuştu. 

Ramazan hazırlıklarını ailesiyle birlikte yaptığı alışverişle tamamlayan Mehmet Kaya ise Ramazan'ın huzur ve bereketle geldiğini belirterek, “Ramazan geldiği zaman hayırlı ve bereketli şekilde geliyor, bizler de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Alışverişimizi yaptık, hayırlısıyla Ramazanımızı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz.

Tüm Müslüman âleminin Ramazan'ı huzurlu bir şekilde tamamlamasını temenni ediyorum” dedi.

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