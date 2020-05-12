AVM sevdası

Normalleşme adımının ilki AVM’lerle başladı. 1 aydan fazla süredir kapalı olan AVM’ler dün restoran, sinema ve çocuk oyun alanları hariç kapılarını açtı. Beylikdüzü’nde saat 11.00’da açılan bir AVM’ye girmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

AVM önüne yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı. Açılışın üzerinden 2 saat geçmesine rağmen ise kapıdaki kuyruğun devam ettiği görüldü.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ, MASKE



Benzer görüntüler; Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa gibi diğer şehirlerde de dikkat çekti. Görevliler, ateşi ölçülen müşteriyi el dezenfektanı sıkarak içeri aldı. Mağazalardaki personelin ve müşterilerin maske ve eldivenle gezdiği görüldü. Sınırlı sayıda kişinin girmesine izin verilen AVM’lere, içeriden çıkan sayısı kadar müşteri alınmasına izin verildi.

‘GEZMEK İÇİN GELDİM’



Kuyrukta bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi.

KİMİ HALI ALMAYA GELDİ KİMİ ÇAYDANLIK



Bursa’da 150 mağazası bulunan bir AVM’nin sadece marketinin ve 3-5 mağazasının açık olduğu gözlendi. Yavaş yavaş hareketlenen AVM’ye gelenlerin bahaneleri ise şaşırttı. Kimi çocuğu için kıyafet ve bez alacağını ifade ederken, bazısı da halı ve çaydanlık almaya geldiğini söyledi.

1 HAZİRAN’DA TAM KAPASİTE ÇALIŞACAĞIZ



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş şöyle konuştu: “AVM’lerimizin çoğu açık ama oradaki perakendecilerimizin tamamı 1 Haziran’a kadar hazırlık yapacaklar. AVM’ler normalleşmeye büyük katkı sağlayacak.”