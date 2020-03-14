AVM saatleri değişiyor mu? Son dakika AVM'lere Coronavirüs engeli! AVM çalışma saatleri nedir?

AVM’lere Koronavirüs (Coronavirüs) engeli takıldı. Dünya da hızla yayılan ve Türkiye’de de 5 kişide görülen Koronavirüs sonrası AVM’lerin çalışma saatlerinde değişikliği gidildi. Peki, AVM'ler saat kaçta kapanacak? Vatandaşlar AVM çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çocuk oyun alanlarının da dezenfekte edileceği AVM saatleri hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR MU?

Koronavirüs’ün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından birçok etkinlik, gösteri iptal edilmiş ve üniverisiteler ve okullar tatil edilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre AVM’lerin çalışm saatleri kısaltıldı. Daha önce açılış ve kapanış saatleri 10.00 -22.00 olan AVM’ler artık 12.00 - 20.00 saatlerinde hizmet verecek.

AVM’LER DEZENFEKTE EDİLECEK!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti.