Avlu 14. son bölüm izle Star TV’de Avlu 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Avlu 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Star TV ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Avlu 14. son bölüm izleyenler Avlu yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapmaya başladı. Avlu dizisi 14. bölümde nefes kesen gelişmeler yaşandı. Dizide bu hafta; Zerrin müdürün cezaevindeki kişilere verdiği ceza ortalığın karışmasına sebep oldu ve isyan çıktı. Oktay’ın aleyhinde çıkacak rapor ise gerginliği büyüttü. Alp’ten öcünü almak isteyen Deniz’in planları ise izleyenleri şok etti. İşte, Avlu son bölüm izleme linki ve 15. yeni bölüm fragmanı. Dizinin oyuncu kadrosu ise birbirinden yıldız isimlerle dolu. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Nergiz Öztürk, Kenan Ece ve Teoman Kumbaracıbaşı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler olarak dikkat çekiyor.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir?

AVLU SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

AVLU KONUSU

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır. Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret. İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

Tanıtım, yılların sağır kaldığı adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini konu alıyor. “Avlu” özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3.sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu'da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.

AVLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Korkutucu hapishane hayatına adım atan ve bir yandan küçük kızından ayrılmanın acısını yaşayan bir kadının hikâyesinin anlatıldığı dizinin çekimleri Ümraniye’de gerçekleştiriliyor. Tamamlanması yaklaşık 4 ayı bulan bu dev plato çekimlerinin daha kolay yapılmasını ve hapishane hayatının izleyiciye daha gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını sağlıyor. Özgürlüğün hayattaki en önemli şey olduğunu bilmesine rağmen, hayatın onlara sağlamadığı adaleti kendi başına sağlamaya çalışan kadınların mücadelesini konu edinen dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Ümraniye’de bulunan yöre halkı ise dizi setine büyük bir ilgi gösteriyor. Bu yoğun ilgiyle karşılaşan prodüksiyon ekibi ise platonun etrafında gerekli güvenlik önlemleri alarak, çekimleri kısa sürede tamamlamayı ve diziyi bir an önce seyircisiyle buluşturmayı planlıyor.

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AVLU DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçhan Çalışkur, Deniz Barut, Eslem Akar, Şeyla Halis, Ayça Damgacı, Onuryay Evren Tan, Hülya Şen, Ümmü Putgül, Efsane Odağ, Mihrimah Cankur, Çiğdem Benli, Billur Pınar Yılmaz, Hüseyin Turunç

DEMET EVGAR

Arnavut kökenli olan Demet Evgar ,19 Mayıs 1980’de Manisa'da doğdu. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa’daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktan Demet Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda ‘Aşk Çemberi' adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan'da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

“Aslı ile Kerem”, “Bütün Çocuklarım” ve “Emret Komutanım” adlı televizyon dizilerinin yanı sıra “Banyo”, “Beyza'nın Kadınları” isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007’de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen “Rock Müzikalleri’nde” rol aldı. 2009’da Mahsun Kırmızıgül’ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.

İlk olarak Türkmax’te yayınlanmakta olan, ardından Star TV’ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisiyle büyük bir kitleye ulaştı. Vatanım Sensin'de kısa süreliğine Kara Fatma rolüne hayat verdi.

CEREN MORAY

Memur bir ailenin tek kızı olan Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır ’da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul ’a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan Ceren Moray, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

İlk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra pek çok televizyon projesinde yer aldı. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırdı.

2014 yapımı O Hayat Benim’de Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti.

NURSEL KÖSE

Ekranlarının beğenilen oyuncusu Nursel Köse, 1 Ocak 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Köse,17 yaşında üniversite için Almanya’ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi’nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Öğrenciyken paralelinde, aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak çeşitli off tiyatrolarını kurdu ve oyun koydu ve oynadı. Ayrıca birçok gençlik, çocuk ve Almanya'da kadın tiyatro projelerinde yönetimi devraldı.

Nursel Köse 1992 yılında "Yerkozmetikçileri" -Die Bodenkosmetikerinnen-Almanya'da ki ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu grupta, yönetmen, oyuncu ve söz yazarı olarak çalıştı. 1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/İstanbul da "Bacemdeki Ayi" adlı oyunda baş rol oynadı. Halen İstanbul ve Berlin set ve sahnelerinde mekik dokuyor.!

Köse, Beyaz perdede ilk kez Hark Bohm'un bilinen filmi Yasemin de göründü. 2003 yılında Buket Alakuş'un ödüllü film Anam ile uluslararası üne sahip öncü bir rol oynadı. Daha sonra Savannah, Kebab Connection ve Başka bir lig sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Aile Avukat", "Yeni Başlayanlar İçin Türkçe", "Bölge 40", "Soko Köln". Serilerinde bazen Arap, bazen iranlı, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60 Cannes Film Festivali " 44 Antalya Uluslararası Film Festivali "(Türkiye) yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman Filmi olarak Oscar‘a aday oldu. Nursel Köse “Yaşamın Kıyısında” filmindeki " Yeter karakteri için 44.Antalya Film Festivali, Ankara Uluslararası Film Festivali ve "1. Yesilçam Film Ödülleri" Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini aldı. Feo Aladağ yapımı “Ayrılık” “Die Fremde” sinema " Ziegler Film üretimi dizi "Boğazda Cinayet Masası”, Tatort da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. Nursel Köse, Semir Aslanyürek in ("Yedi Avlu") ve “72.Koğuş” Murat Saraçoğlunun sinema filmlerinde rol aldı.

2012 yönetmen Züli Aladag, in "300 Worte Deutsch" adli sinem filminde, 2013 yönetmen Kutlug Ataman "KUZU" adli sinema filminde ve und yönetmen Erhan Güleryüz ile " KAFKAS" sinema filmlerinde oynadi.

Nursel Köse 2013 yilinda " ENKAZ" adli kisa filmi yazdi ve yönetti. Bu yil "Die Ameisenfrau" adli kendi radyo tiyatrosundan uyarladigi ilk uzun metraj film "Karinca Kadin" icin ilk senaryosunu yaziyor. bu senaryonun Teaser cekti. Nursel Köse’nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR tarafından üretildi.

YER ALDIĞI DİZİLER

2004 - SOKO Köln - Aische Ceman

2005 - Sessiz gece - Aylin

2007 - Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar için Türkçe) - Gülcan Süleyman

2007 - Kavak Yelleri - Nur Seven

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Mebrure

2007 - Die Familienanwältin - Frau Yilmaz

2008 - Kalpsiz Adam - Meliha

2008 - Tatort - Immobilienmaklerin

2008 - Großstadtrevier

2009 - Mordkommission Istanbul - Yelda Akdamar

2009 - Kış Masalı

2011 - Al Yazmalım - Maryamhan

2012 - Kötü Yol - Bedia

2012 - München 7 - Ayşe Armut

2014 - Paramparça - Keriman