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  • Avcılar'daki baltalı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
19 Ekim 2020 Pazartesi 17:54 | Son Güncelleme:

Avcılar'daki baltalı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

İstanbul Avcılar'da, komşular arasında çıkan baltalı kavgaya karışan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Avcılar'da 2 kişinin yaralandığı baltalı kavgaya ilişkin 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçede, komşuların park yeri kavgasında bir çift baltalı saldırıya uğramış, kafasından ve bacağından yaralanan karı koca ambulans ile hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kısa sürede yakalanmıştı.

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