19 Ekim 2020 Pazartesi 17:54 | Son Güncelleme:
Avcılar'daki baltalı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
İstanbul Avcılar'da, komşular arasında çıkan baltalı kavgaya karışan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Avcılar'da 2 kişinin yaralandığı baltalı kavgaya ilişkin 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçede, komşuların park yeri kavgasında bir çift baltalı saldırıya uğramış, kafasından ve bacağından yaralanan karı koca ambulans ile hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kısa sürede yakalanmıştı.