Avcılar'daki baltalı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Avcılar'da 2 kişinin yaralandığı baltalı kavgaya ilişkin 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçede, komşuların park yeri kavgasında bir çift baltalı saldırıya uğramış, kafasından ve bacağından yaralanan karı koca ambulans ile hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kısa sürede yakalanmıştı.