Çevre Bakanı'nı suçlamıştı! Avcılar'da dönüşüm Hançerli'ye takıldı

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar İstanbul’da beklenen büyük depremi bir kez daha hatırlattı. CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, son günlerde ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olunduğu yönünde açıklamalarıyla gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ‘telefonlarına çıkmamakla’ itham eden, İBB meclisinde ‘kentsel dönüşüm projesini engelledikleri’ için eylem yapan Hançerli’nin 2014 yılında Avcılar’da kentsel dönüşüm projesi yapmak için dönemin belediye başkanına yetki verilmesini öngören teklifi reddeden komisyonun başkanı olduğu ortaya çıktı.

OLUMSUZ GÖRÜŞ

AKŞAM, Hançerli’nin 2014 yılında dönemin belediye Başkanı Handan Toprak’a kentsel dönüşüm yetkisinin verilmediği belgeye ulaştı. Avcılar Belediyesi’nin 2014 Aralık ayında yapılan meclis oturumunda Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’ndan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında belediye başkanına yetki verilmesiyle ilgili görüş istedi. İki komisyon da depremle ilgili alınacak önlemlere olumsuz görüş vererek kendi başkanlarına yetki vermedi.

YETKİYE GEREK YOK!



Hançerli’nin başkanı olduğu Hukuk Komisyonu şu gerekçeyle yetkiye onay vermedi: “Meclis komisyonumuza havale edilen müdürlük yazısından bugüne kadar yapılan çalışmalardan herhangi bir bilgi edinilmemiştir. Kentsel dönüşüm hazırlık çalışmasının ilgili birimlere yapılmasında herhangi bir engel olmadığı, bu çalışmaların yapılması için meclise görev ve yetki verilmesine gerek yoktur. Tüm bu nedenlerle kapsam sınırı ve detaylı içeriği belirtilmeyen yetki devri hukuka aykırı olacaktır.”

2014’te hukuk komisyonu başkanı olan Hançerli dönemin başkanına dönüşüm yetkisi vermemişti.