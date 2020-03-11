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  3. Avcılar'da çöp konteynerine bırakılmış yeni doğmuş bir bebek bulundu

Avcılar'da çöp konteynerine bırakılmış yeni doğmuş bir bebek bulundu

Avcılar'da çöp konteynerine bırakılmış yeni doğmuş bir bebek bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde çöp konteynerine bırakılmış yeni doğan bir bebek bulundu.

İstanbul Avcılar'da çöp konteynerine bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı kutunun içerisinde bebek olduğunu fark etti. Bebeğin yaşadığı belirlenince hemen polise haber verildi. 

Sevk edilen ekipler henüz birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebeği kutudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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