AUZEF telafi sınavı giriş yerleri belli oldu! 2020 AUZEF sınav giriş belgesi indirme ekranı

2020 AUZEF telafi sınavı giriş belgesi indirme ekranında yoğunluk yaşanıyor. AUZEF telafi sınavları, 15-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. AUZEF telafi sınavlarına katılacak öğrenciler, sınava ne zaman ve nerede gireceklerini merak ediyor. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Telafi(Bütünleme) Sınavı, sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRME EKRANI



AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN İNDİRİLİR?

AUZEF sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF TELAFİ SINAVI EK BİLGİLER

Ek süre verilecek dersleri görüntülemek için tıklayın.



Ek tablo kullanılacak dersleri görüntülemek için tıklayın.



Hesap makinası kullanılacak dersleri görüntülemek için tıklayın.



Klasik sınav yapılacak dersleri görüntülemek için tıklayın.



AUZEF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

AUZEF Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Yılı 23 Mart 2020 tarihinde başlıyor, 26 Haziran 2020 tarihinde sona eriyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AUZEF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 09 - 13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020