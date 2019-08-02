AUZEF giriş belgesi nasıl çıkarılır? İstanbul Üniversitesi AUZEF giriş belgesi alma ekranı..

AUZEF giriş belgesi nasıl çıkarılır? merak edilen konular arasında yerini aldı. On binlerce öğrencinin öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2018-2019 bahar dönemi sınavları 3- 4 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İstanbul Üniversitesi AUZEF giriş belgesi kurumun resmi sitesinde yer aldı. AUZEF giriş belgesi nasıl çıkarılır? diye merak edenler için İstanbul Üniversitesi AUZEF giriş belgesi alma ekranı haberimizde yer alıyor..

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Telafi (Bütünleme) sınav giriş belgeleri yayınlandı.Belgelerinizi AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sinav.istanbul.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

AUZEF TELAFİ SINAVI NEDİR?

Telafi sınavı öğrencilerin bitime sınavı sonucunda FF, DD, DC harf notu aldığı dersler için düzenlenir.

Telafi sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

DD ve DC notu olan derslerden telafiye giren öğrenci FF alırsa sınav notu FF olarak kalır.

DD ve DC derslerinizden telafi notu oluşması istenmiyorsa ilgili derse ait sütun optiklerde işaretlememelidir.