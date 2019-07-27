Fenerbahçe'nin de yer aldığı AUDİ Cup mücadeleleri için heyecan dorukta. Tüm sporseverler AUDİ Cup hangi kanaldan yayınlanacak? AUDİ Cup maçları ne zaman saat kaçta? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham takımlarının yer aldığı AUDİ Cup maçları canlı olarak izlenebilecek. Birbirinden önemli takımların yer alacağı turnuva da heyecanlı dakikalar yaşananacak. AUDİ Cup 2019 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AUDİ CUP HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

AUDİ Cup maçları ile sezon öncesi futbol heyecanı devam ediyor. Audi Cup maçları, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

AUDİ CUP MAÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

30 Temmuz tarihinde 19.00'da Real Madrid-Tottenham, 21.30'da ise Bayern Münih-Fenerbahçe maçları izleyicilerle buluşacak. Üçüncülük maçı ise 31 Temmuz tarihinde oynanacak.

AUDİ CUP NEDİR?

Audi Cup, Alman kulübü Bayern Münih'in ev sahipliği yaptığı ve Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahnelenen dört takımın yer aldığı iki günlük bir sezon öncesi futbol turnuvasıdır.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.