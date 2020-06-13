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  3. Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileridir?
13 Haziran 2020 Cumartesi 21:54 | Son Güncelleme:

Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileridir?

Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileridir"

Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileridir? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 13 Haziran Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

Atmosfere saldıkları karbondioksitten daha fazlasını emdikleri için karbon negatif ülke olarak adlandırılanlar hangileridir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

ATMOSFERE SALDIKLARI KARBONDİOKSİTTEN DAHA FAZLASINI EMDİKLERİ İÇİN KARBON NEGATİF ÜLKE OLARAK ADLANDIRILANLAR HANGİLERİDİR?

A: İsveç ve Norveç

B: İzlanda ve Kanada

C: Butan ve Surinam

D: Sri Lanka ve Laos 

Doğru cevap: C Butan ve Surinam

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