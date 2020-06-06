Atina'dan yeni provokasyon

ATİNA’nın Rum Kesimi’yle birlikte yasadışı parselleme girişimlerine karşı Ankara’nın Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerini genişletme hamlesi Yunanistan’ı rahatsız etti. Yunan televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye’nin son zamanlarda agresif faaliyetlerde bulunduğunu ve bunu engellemekiçin her şeye hazırlıklı olduklarını söyledi. Bakan askeri anlamda çatışmaya hazır olduklarını da söyledi.

MİÇOTAKİS’TEN MEKTUP

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki petrol ve gaz arama planlarına ilişkin olarak AB yönetimine bir mektup göndererek destek istedi. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz’de Türk karasuları dışında sahip olduğu iki petrol sahasının biri için 116 bin 745 hektar, diğeri için 193 bin 522 hektar ilave ruhsat başvurusu yapmıştı.

ÖZEL HAREKAT BOTUNA TACİZ ATEŞİ

EDİRNE Valiliği, Meriç İlçesi’nde nehir taraması yapan Polis Özel Harekât ekiplerine Yunanistan tarafından taciz ateşi açıldığını açıkladı. Açıklamada “Nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait cesedin fotoğrafı çekilirken 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından ateş açılmış, görevli personelin havaya uyarı ateşi açması sonrasında son bulmuştur” denildi.