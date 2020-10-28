"Atık maskeler biyolojik tehdit"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen “Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni”nde konuştu. ‘Sıfır Atık’ projesinin tüm ülkede büyük ilgi gördüğünü belirten Erdoğan, salgının birçok mücadele alanı açtığına işaret ederek, şöyle konuştu: “Maskeler virüse karşı en etkili ve hatta tek silahımız. Hepimiz bu hijyen malzemelerini diğer tüm atıklardan ayrı çöp kutularına atmamız gerektiğini biliyoruz. Ama gelin görün ki kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu. ‘Pandemiyle mücadele edeceğiz’ derken bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı çevreye büyük zarar vermekte. Temizlik hizmetinde çalışan personel başta olmak üzere, herkes için biyolojik tehlike oluşturuyor.”

ÖDÜL ALAN BELEDİYELER



Emine Erdoğan, Kayseri Melikgazi Belediyesi “Hareketli Geri Dönüşüm Maketi / Sıfır Atık Şehir Maketi”, Osmaniye Belediyesi “Anne Eli Projesi”, Ankara Sincan Belediyesi “Evsel Atıklardan Akıllı Çiftliğe – Sıfır Atık Projesi”, Siirt Belediyesi “Sıfır Atık Bank” İstanbul Esenler Belediyesi “Akıllı Mobil Atık Toplama Projesi” ile ödüle layık görülenlere plaketlerini takdim etti.