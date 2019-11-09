Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsü! Bakan Ersoy paylaştı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılını Twitter hesabından paylaştığı video ile andı. 1930 yılında kaydedilen bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Twitter hesabından paylaştığı Atatürk videosu yüzlerce beğeni aldı.
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsü...
Yıl 1930... Aylardan Kasım... " notuyla paylaştığı video da Atatürk'ün 1930 yılında Ege Vapuru'ndaki görüntüleri yer alıyor.
İşte o video...