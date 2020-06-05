'Atatürk'lü maskeleri CHP'liler çöpe attı

YELDA GÖKDAĞ / BÜLENT ŞANLIKAN



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk imzalı ve ayyıldızlı maske yaptırıp tüm CHP’lilere gönderdi. Ancak üzerinde Atatürk’ün imzası bulunan ‘kullan-at’ maskeler Meclis’teki çöpten çıktı. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, duruma sert tepki gösterdi:

O İMZAYA UZAKSINIZ

“Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu meclisi, Çav Bella ile anan Tunç Soyer; yine bir başka rezalete imza attı. Bu kez kepazeliğine; Atatürk’ün imzasını ve ay yıldızımızı da alet etti. Kendisi ve mensubu olduğu zihniyet göz boyama işlerinin erbabı olmakla beraber; o imzaya ve o sancağa oldukça uzak insanlardır. Bu ‘maske’ faciasını; İzmir’in hiçbir evladı ve büyük Türk milletinin hiçbir ferdi kesinlikle kabul etmeyecektir. Çünkü Soyer’in sebep olduğu bu tablo; Türk milletini ve devletini alenen aşağılamak ve tahkir etmektedir. Bu; hiç kimsenin haddi değildir!”





ANAYASA’YA AYKIRI CEZA GEREKTİRİR



Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, maske skandalını hukuksal açıdan AKŞAM’a değerlendirdi: “Suçta ve cezada kanunilik esastır. Anayasanın 3. maddesinde Türk Bayrağı koruma altına alınmıştır. İlgili kanunun 8. Maddesi ‘kabahat için illa kasta gerek yoktur’ der. Maskede bayrağın renginin üzerine ay-yıldız fonunun basılması kanuna aykırıdır. Adli para cezası verilebilir.