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  3. 'Atatürk'lü maskeleri CHP'liler çöpe attı
05 Haziran 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

'Atatürk'lü maskeleri CHP'liler çöpe attı

'Atatürk'lü maskeleri CHP'liler çöpe attı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in yaptırdığı Atatürk imzalı ve ay yıldızlı maskelerin Meclis'teki akıbeti çöp oldu.

YELDA GÖKDAĞ / BÜLENT ŞANLIKAN  

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk imzalı ve ayyıldızlı maske yaptırıp tüm CHP’lilere gönderdi. Ancak üzerinde Atatürk’ün imzası bulunan ‘kullan-at’ maskeler Meclis’teki çöpten çıktı. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, duruma sert tepki gösterdi:

O İMZAYA UZAKSINIZ

“Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kurduğu meclisi, Çav Bella ile anan Tunç Soyer; yine bir başka rezalete imza attı. Bu kez kepazeliğine; Atatürk’ün imzasını ve ay yıldızımızı da alet etti. Kendisi ve mensubu olduğu zihniyet göz boyama işlerinin erbabı olmakla beraber; o imzaya ve o sancağa oldukça uzak insanlardır. Bu ‘maske’ faciasını; İzmir’in hiçbir evladı ve büyük Türk milletinin hiçbir ferdi kesinlikle kabul etmeyecektir. Çünkü Soyer’in sebep olduğu bu tablo; Türk milletini ve devletini alenen aşağılamak ve tahkir etmektedir. Bu; hiç kimsenin haddi değildir!” 


ANAYASA’YA AYKIRI CEZA GEREKTİRİR

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, maske skandalını hukuksal açıdan AKŞAM’a değerlendirdi: “Suçta ve cezada kanunilik esastır. Anayasanın 3. maddesinde Türk Bayrağı koruma altına alınmıştır. İlgili kanunun 8. Maddesi ‘kabahat için illa kasta gerek yoktur’ der. Maskede bayrağın renginin üzerine ay-yıldız fonunun basılması kanuna aykırıdır. Adli para cezası verilebilir. 

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