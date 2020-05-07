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  3. Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin peyzaj çalışmaları devam ediyor

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin peyzaj çalışmaları devam ediyor

Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin peyzaj çalışmaları devam ediyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 3 hafta içerisinde tamamlanacağını hizmete açılması beklenilen sahra hastanesi inşaatında peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Nisan ayı başında inşaatına başlanılan Atatürk Havalimanı'ndaki sahra hastanesinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

Bin yataklı sahra hastanesinde kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi. 

Ramazan Bayramı sonrası hastanenin faaliyete geçmesi planlanıyor. 


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