Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin peyzaj çalışmaları devam ediyor

Nisan ayı başında inşaatına başlanılan Atatürk Havalimanı'ndaki sahra hastanesinin tamamlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bin yataklı sahra hastanesinde kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verildi.

Ramazan Bayramı sonrası hastanenin faaliyete geçmesi planlanıyor.