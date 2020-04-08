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  3. Atatürk Havalimanı'ndaki hastane çalışmaları havadan fotoğraflandı

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane çalışmaları havadan fotoğraflandı

Atatürk Havalimanı'ndaki hastane çalışmaları havadan fotoğraflandı

Başkan Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Başkan Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı. 

Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.


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