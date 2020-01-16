Atatürk Havalimanı'nda Ghosn önlemi

Japonya’da ev hapsinde tutulurken Beyrut’a İstanbul üzerinden kaçan Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un ardından Atatürk Havalimanı’na özel uçuşlar için yeni kurallar getirildi. Mülki İdare Amirliği’nin talimatıyla alınacak tedbirler şunlar:

POLİS HAZIR BEKLEYECEK

• Küçük havaalanları veya kontrolsüz alanlardan Atatürk Havalimanı’na inen ve uçuş planı olan veya olmayan tüm uçakların ilgili hava trafik kontrolörleri tarafından tespit edilerek DHMİ’ye, Emniyet’e, dış hat uçuşu olması durumunda Kargo Gümrük Müdürlüğü’ne bildirilecek.

• Söz konusu havaalanlarından kalkan uçakların işletmecileri ‘uçuş izin talepleri’nde ‘yolcu taşıma, eşya taşıma, bakım, onarım, konma-konaklama’ gibi uçuş amaçlarını belirtecek şekilde izin talep edecek.

• Atatürk Havalimanı’nı kullanacak uçağın işletmecisi ve yer hizmetini sağlayan kuruluşlar tarafından yolcu ve eşya manifestoları eksiksiz doldurulacak.

• Uçak altında hazır bulunacak polis ve gümrük ekipleri, uçağın yolcusu ve mürettebatı ile bagaj-kargo arama ve kontrolü titizlikle yapacak. Alanda mobil x-ray cihazı bulundurulacak.

Ghosn’un paralı askerler tarafından delikli kutuda kaçırıldığı ortaya çıkmıştı

(DHA)