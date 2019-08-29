Atasözüne göre keçiyi yardan uçuran hangisidir? Güven Bana sorusu Atasözüne göre keçiyi yardan uçuran hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Bir tutam ottur

B: Vazgeçmez inadıdır

C: Bir kucak daldır

D: Bir avuç tuzdur

Doğru cevap: Bir tutam ottur