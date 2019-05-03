Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9706
  • 6,6757
  • 244.211
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hüseyin Küçük, İbrahim Noğman, Abdullah Refik Acar, Musa Coşkun ve Osman İyişenyürek getirildi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Uygun, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına ise Kemal Yüksek'in atanması gerçekleştirildi.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen görevden alındı, yerine Veysel Işıldar'ın atanması kararlaştırıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere ise Faruk Düzcan, Muzaffer Barış Morgül ve Salih Kılıç'ın ataması yapıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya yalvardım!
Serenay Sarıkaya'dan yeni açıklama: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı açığa çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştılar mı?
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu iflas sorusuna cevap verdi!
Rize´nin Fındıklı ilçesinde dün sokakta oynadıkları sırada kaybolan çocuklar bir ağaç altına sığınmı

Rize´de Kaybolan İki Çocuğun Aileleri Bulundukları Haberini Böyle Aldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi