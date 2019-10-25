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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
  
Buna göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Yakup Moğul, Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığında açık bulunan Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar, Adalet Bakanlığında açık bulunan Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek, Adalet Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı,  Adalet Bakanlığında açık bulunan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ali Erdem,  Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yılmaz Çiftci, Adalet Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız, Adalet Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Ertuğrul Çekin, Adalet Bakanlığında açık bulunan İcra İşleri Daire Başkanlığına Alim Polat atandı.
  
Öte yandan, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir getirildi.

(İHA)

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