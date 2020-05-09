Atama kararları Resmi Gazete'de: O görevlere yeni isimler getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre; Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, görevden alınırken 14 ilin müftülüğüne de yeni atama yapıldı. Gaziantep Müftülüğü'ne Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya Müftülüğü'ne Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Niğde Müftülüğü'ne Gümüşhane Müftüsü Osman Ayas, Gümüşhane Müftülüğü'ne Niğde Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Zonguldak Müftülüğü'ne Tunceli Müftüsü Aşır Durgun, Hatay Müftülüğü'ne Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aksaray Müftülüğü'ne Hasan Hüseyin Güller, Tunceli Müftülüğü'ne Şevket Dilmaç, Tokat Müftülüğü'ne Abdullah Pamuklu, Samsun Müftülüğü'ne Seyfullah Çakır, Kırklareli Müftülüğü'ne Aydın Yığman, Elazığ Müftülüğü'ne Selami Aydın, Kırıkkale Müftülüğü'ne Hasan Hayri Yaşar, Nevşehir Müftülüğü'ne Ahmet Celalettin Altunkaya getirildi.

Ayrıca, Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er ve Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz görevlerinden alındı.

(DHA)