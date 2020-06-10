Atalay Demirci'nin 'FETÖ ısrarı' gerekçeli kararda

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Atalay Demirci hakkında 3 Mart'ta verilen hükmün gerekçesi taraflara tebliğ edildi.

Gerekçeli karara göre Demirci, 1995'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığına memur olarak atandıktan bir yıl sonra bu görevinden istifa ederek sahne hayatına atıldı.

Daha sonra FETÖ'ye ait Dünya Radyo'da program yapmaya başlayan Demirci, aynı dönemde örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldı.

Demirci, örgüt imamlarından "Vefa" kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile 2005'te Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret etti ve onun için gösteri düzenledi. Daha sonra bir televizyon kanalının düzenlediği yetenek yarışmasına katılarak birinci oldu.

Örgütün kapatılan finans kurumu Banka Asya'da hesabı bulunan Demirci'nin, hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi yaptığı ayrıca örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile 2011'de telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

- DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA DA İRTİBATINI SÜRDÜRDÜ

Savunmasında Dünya Radyo'da program yapmak dışında örgütle herhangi bir bağı bulunmadığını, 2007'de bu yapıyla tamamen ilişkisini kopardığını iddia eden Demirci'nin, söz konusu tarihten sonra da birçok kez örgütün etkinliklere katıldığı bilgisi gerekçeli kararda yer aldı.

Demirci'nin örgütle ilişkisini darbe girişiminden sonra da devam ettirdiğine ilişkin örgütün firari isimlerinden Hakan Şükür ve ABD'deki basketbolcu Enes Kanter ile yazışmalarının yanı sıra tanık beyanları kanıt olarak gösterilen gerekçeli kararda, şu tespite yer verildi:

"Sanık her ne kadar örgüt ile irtibatını 2007'den sonra kopardığını beyan etse de 'ihbarcı' sıfatıyla beyanları dosyaya alınan Oktay Mikyen'in Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde öğreniminin devam ettiği 2008-2011 yıllarında sanığı örgüt mensuplarınca düzenlenen gösterilerde gördüğüne, yine 'ihbarcı' sıfatıyla beyanı bulunan Erdinç Karabulut'un ise 2014 Haziran'da Konya'da örgüte ait yurtta kariyer günü programında sanığı gördüğüne yönelik beyanları dikkate alındığında, sanığın savunmalarının aksine 2007'den sonra da örgüt mensuplarının moral ve motivasyonu için örgütün yurtlarında, derneklerinde, dershanelerinde düzenlenen gösterilerde sahne aldığı ve sonraki süreçte de FETÖ/PDY ile irtibatının devam ettiği kanaatine ulaşılmıştır."