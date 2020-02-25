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  3. Atakan ile ilgili sözleri sonrası Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu

Atakan ile ilgili sözleri sonrası Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu

Atakan ile ilgili sözleri sonrası Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu

Açıklamalarıyola 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu.

Sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalariçin skandal ifadeler kullanan ve çocuk istismarını savunan Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden kovuldu. Özyeğin Üniversitesi’nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında çirkin sözler paylaştı.

Çocuk istismarını savunan Naldemirci, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda 10 yaşındaki Atakan'ı hedef gösterdi.

Üniversiteden açıklama geldi

Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekince Özyeğin Üniversiteside harekete geçti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir" denildi.


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