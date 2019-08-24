Aşure günü ne zaman? Muharrem Ayı başlangıcı ne zaman? sorularının yanıtları tüm Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın sona ermesi ile birlikte Muharrem Ayı için de geri sayım başladı. Muharrem ayı Hicri takvimde yer alan bilgilere göre 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü başlayacak. Aşure günü ve Muharrem Ayı ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?

Muharrem ayı Hicri takvimde yer alan bilgilere göre 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü ise 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk gelecek.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Araplar İslam öncesi dönemde (cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Aşura Günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Aşura'nın Arapça'da 10 manasına gelen 'aşara' kelimesinden türemiştir.

Sözcüğün Sâmi diller arasında ortak olduğu düşünülmektedir. Aşura, Musevilik inancında da Büyük Kefaret Gün olarak kullanılmıştır.

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Ancak yine Hicri 61 yılının Aşure Gününde (10 Ekim 680) Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin, 72 yakını ile birlikte Irak Kerbela'da şehit edildi. Bu olay her yıl İslam Dünyasında hüzünle anılmaktadır.