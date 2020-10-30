  • $8,3413
  • 9,7333
  • 501.515
  • 1108.04
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • AŞTİ'de "çığırtkan" denetimi: 67 kişiye para cezası kesildi
30 Ekim 2020 Cuma 11:37 | Son Güncelleme:

AŞTİ'de "çığırtkan" denetimi: 67 kişiye para cezası kesildi

AŞTİ'de "çığırtkan" denetimi: 67 kişiye para cezası kesildi
DHA

Ankara Şehirlerarası Terminat İşletmesi'nde (AŞTİ), bağırarak müşteri çekmeye çalışan ve bu şekilde çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 67 çığırtkana 12 bin 529 TL para cezası kesildi.

Ankara polisi, AŞTİ'de yaptığı denetimlerde bilet satmak için bağıran, hatta bazılarının bavulunu almaya çalışarak vatandaşları rahatsız eden 67 çığırtkana 12 bin 529 TL para cezası kesti.

DHA'da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki 400 polis, halkın yoğun olduğu noktalardan biri olan AŞTİ'de asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde, şüpheli kişilerin üst ve valizleri aranırken, giden ve gelen yolcu peronlarında kimlik denetimi yapıldı. Uygulama sırasında, bir yandan şüpheli kişiler üzerinde çalışma yürüten ekipler, yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da inceledi.

67 ÇIĞIRTKANA PARA CEZASI

Terminalin tüm giriş ve çıkış noktalarında yaklaşık 4 saat süren denetimlerde, bilet satmak için bağıran, hatta bazılarının bavulunu almaya çalışarak vatandaşları rahatsız eden çığırtkanlara da işlem yapıldı. Çığırtkanlık yaptığı belirlenen 67 kişi, terminal içinde bulunan polis noktasına götürüldü. Bu kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 12 bin 529 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranarak maske takmayan 5 kişi, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişi ve yoklama kaçağı 10 kişi olmak üzere denetim kapsamında toplamda 89 kişiye 39 bin 79 TL idari para cezası uygulandı. 

<p>Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Fra

Karikatür küstahlığına vatandaşlar böyle yanıt verdi: Fransa'nın katliamlarını konsolosluğa yansıttılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Düzce'de ağlara takılan 15 kilogramlık levrek şaşırttı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.