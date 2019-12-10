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  3. Aslı Baş davasında FETÖ izi dosyaya girdi

Aslı Baş davasında FETÖ izi dosyaya girdi

Aslı Baş davasında FETÖ izi dosyaya girdi

Manken Aslı Baş cinayetinin faili Ahmet Bayer’in FETÖ’ye para verdiğine dair deliller dosyaya girdi.

Ercan ÖZTÜRK 

Bodrum’da 2010 yılında Clup Flipper’ın sahibi turizmci Ahmet Bayer’in villasının balkonundan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden manken Aslı Baş davasında FETÖ izi olduğuna dair delil dava dosyasına girdi. Cinayetle suçlanan işadamı Bayer’in dosyanın kapatılması için Bodrum’daki FETÖ imamına para verdiğine dair ses kayıtları ortaya çıkmıştı. 

Bodrum’da müteahhitlik yapan Murat Erkmen 2016 yılında FETÖ yapılanmasıyla ilgili verdiği ifadede “Bodrum’daki FETÖ’nün Merter Koleji’nin ilkokul binasını yapmıştım. 200 bin TL civarında alacağım vardı. Kolej yetkilisi Durmuş Yanteri ile konuştum. Yanteri bana “Zeki Yağmur (Bodrum İmamı) Isparta’dan geldi. Club Flipper bize para yardımı yapmış. Bu parayı da Zeki Yağmur almış. Artık Club Flipper’dan para isteyemeyiz. Biraz daha beklemen gerekiyor” şeklindeki sözleri savcı tarafından cinayette FETÖ bağlantısına delil gösterilmişti.  


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